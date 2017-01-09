Прокуратура опротестовала меру пресечения фигуранту дела о "Боярышнике"

ИРКУТСК, 9 янв – РИА Новости. Прокуратура опротестовала решение суда о выборе меры пресечения заместителю главы иркутского Роспотребнадзора Михаилу Лужнову, который проходит подозреваемым по делу об отравлениях спиртосодержащей жидкостью "Боярышник", сообщил РИА Новости представитель суда Кировского района города Иркутска.

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Кировский районный суд Иркутска 30 декабря не удовлетворил ходатайство о заключении Михаила Лужнова под стражу.

"В понедельник в суд поступила апелляция от прокуратуры Кировского района Иркутска на ранее принятое решение по выбору меры пресечения Михаилу Лужнову. Завтра документы будут переданы на рассмотрение в Иркутский областной суд", — сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда города Иркутска.

По версии следствия, с мая прошлого года в управление Роспотребнадзора региона поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области спиртосодержащей продукции "Боярышник", а также о введении запрета на его розничную продажу. Однако Михаил Лужнов не предпринял необходимых мер по проверке указанных в обращениях фактов и подозревается в халатности.

В расследовании причин отравления "Боярышником", жертвами которого стали 76 человек, фигурирует также заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедьева. Она подозревается в том, что не приняла меры для расторжения договора аренды с предпринимателем, в чьей торговой точке продавался "Боярышник" (ч.3 ст.293 УК РФ "Халатность"). Материалы о выборе меры пресечения Нефедовой суд должен был рассмотреть 30 декабря 2016 года, но процесс перенесли на 10 января 2017 года в связи с болезнью подследственной. В настоящее время замминистра находится под подпиской о невыезде.