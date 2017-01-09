Подозреваемого в убийстве журналиста в Ингушетии арестовали на два месяца

НАЛЬЧИК, 9 янв – РИА Новости. Сунженский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца Руслана Джамалдинова, подозреваемого в убийстве известного в республике телеведущего и журналиста Амерхана Кокурхоева, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном СУ СК.

Днем 1 января в Сунженскую райбольницу с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки был доставлен 27-летний Амерхан Кокурхоев, который скончался, не приходя в сознание. Кокурхоев работал пресс-секретарем администрации Сунженского района и одновременно вел спортивные телепередачи на республиканском телеканале "Ингушетия". По данным следствия, смертельное ранение потерпевшему было нанесено в станице Нестеровской в ходе конфликта на бытовой почве. Следователи установили личность подозреваемого — это сосед убитого журналиста.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Пятого января по подозрению в совершении убийства был задержан отец объявленного в розыск соседа Кокурхоева – 60-летний Руслан Джамалдинов. По данным регионального МВД, он дал признательные показания в совершении убийства.

"Задержанному предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 "Убийство" УК РФ. По ходатайству следователя суд избрал для него в качестве меры пресечения содержание под стражей сроком на два месяца", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас показания обвиняемого проверяются следственным путем. "Одновременно проводятся мероприятия по розыску его сына", — отметил представитель следствия.