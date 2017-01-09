В Иркутской области ищут четверых мужчин, выехавших на лед на тракторе

ИРКУТСК, 9 янв – РИА Новости. В Братском районе Иркутской области ищут пропавших мужчин, которые могли провалиться на тракторе под лед, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД региона.

"Четверо рабочих леспромхоза из поселка Карахун отправились 6 января на тракторе в соседний населенный пункт по льду. Они перестали выходить на связь. Следы трактора ведут к одному из заливов Братского водохранилища. В этом месте большая глубина – порядка 50 метров", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

По словам спасателей, водолазы не могут работать на такой глубине, поэтому людей будут искать с помощью глубоководной камеры.

Сотрудники МЧС и полицейские начали проверку по факту ЧП. Факт гибели мужчин пока официально не подтвержден.