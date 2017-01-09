В ДТП в Башкирии погибли два человека

УФА, 9 янв — РИА Новости. При столкновении двух автомобилей в Башкирии погибли два человека, семь получили различные травмы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГИБДД по региону.

По данным ведомства, авария произошла вечером в воскресенье на 94-м километре автодороги Уфа-Оренбург; столкнулись ВАЗ-2107 и Ford C-Max.

"В результате аварии водитель отечественного автомобиля с травмами доставлен в больницу, его пассажирка, 47-летняя женщина, скончалась на месте, 14-летняя пассажирка была госпитализирована, но скончалась в больнице. В машине были еще 17-летний пассажир и 9-летняя девочка. Они тоже получили травмы, парень тоже доставлен в больницу", — рассказал собеседник.

По его данным, водитель Форда и три его пассажира – 48-летняя женщина, 47-летний мужчина и 11-летняя девочка также получили различные травмы. Взрослые доставлены в больницу. По предварительным данным ГИБДД, авария произошла по вине водителя ВАЗа.

"За рулем был житель Стерлитамакского района, предположительно он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. За рулем иномарки был житель города Салават", — сообщил собеседник.