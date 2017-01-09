Два жителя Иркутска, скончавшиеся в праздники, отравились не метанолом

ИРКУТСК, 9 янв – РИА Новости. Минздрав Иркутской области уточнил данные о двух местных жителях, скончавшихся от отравления — предполагается, что они были не среди отравившихся метанолом в "Боярышнике" в середине декабря, как сообщалось ранее, а попали в больницы уже после Нового года, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
"Данные о еще двух скончавшихся за период праздников врачи иркутских клиник не подтвердили. Два человека, которые умерли за время новогодних выходных, были из вновь доставленных. Анализы не подтвердили наличие метанола в их крови. Причину смерти устанавливают судмедэксперты. Пока Минздрав не располагает данными от патологоанатомов", — сообщила пресс-секретарь министерства Татьяна Шкурская.
По факту отравления сотрудниками СУСК РФ расследуется уголовное дело. В Иркутске и регионе ранее властями был введен режим чрезвычайной ситуации, который действовал до 31 декабря.