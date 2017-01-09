В Новосибирске ребенок застрял в бассейне аквапарка

НОВОСИБИРСК, 9 янв – РИА Новости. Спасатели в Новосибирске помогли выбраться ребенку, нога которого застряла между стеной и алюминиевым ограждением одного из бассейнов крупнейшего в РФ крытого аквапарка, сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС).

В службе пояснили, что инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье. Спасателям позвонили из аквапарка и сообщили, что нога ребенка 2009 года рождения застряла в бассейне. При этом самостоятельно освободиться не удалось.

"Прибывший на место экипаж спасателей МАСС используя ГАСИ (гидравлический аварийно-спасательный инструмент) освободил ногу и пострадавший ребенок был передан в медкабинет аквапарка и родителям", — сообщили в МАСС.

Крупнейший в России крытый развлекательный комплекс "Аквамир" с аквапарком, аттракционами и саунами стоимостью 4,5 миллиарда рублей открылся в Новосибирске 7 октября 2016 года. Единовременно аквапарк может принять до 2,6 тысячи человек, а в сутки — до 10 тысяч. Общая площадь — 35 тысяч квадратных метров, из которых 11 тысяч — площадь водной зоны. —0-