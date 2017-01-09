В Иркутске число жертв отравления "Боярышником" увеличилось до 78 человек

ИРКУТСК, 9 янв – РИА Новости. Общее число погибших от отравлений "Боярышником" с метиловым спиртом в Иркутске составило 78 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Массовое отравление концентратом для принятия ванн произошло в Иркутске 17 декабря. Всего пострадали 123 человека. Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации, который действовал до 31 декабря.

"За новогодние праздники от отравления "Боярышником" скончались два человека из ранее поступивших. На лечении в стационарах остаются трое пострадавших, один из них в крайне тяжелом состоянии", — рассказала РИА Новости сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области Татьяна Шкурская.

По ее словам, новых случаев отравления суррогатом за новогодние праздники не произошло.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о массовом отравлении в Иркутской области. Обвинения предъявлены 16 фигурантам.