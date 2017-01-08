В Москве годовалого ребенка убило упавшим телевизором

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Годовалая девочка умерла в московской квартире после того, как на нее упал телевизор, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве в воскресенье.

По данным следствия, вечером 8 января во время уборки квартиры в одном из домов на улице Недорубова в Москве на ребенка упал телевизор. Несмотря на оказанную прибывшими медиками помощь, от полученных травм ребенок скончался на месте.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает пресс-служба.