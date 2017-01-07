Мэр Королева назвал причину аварии, которая оставила жителей без отопления

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Авария на теплосетях в подмосковном Королеве произошла потому, что одна из труб не выдержала давления, повышенного коммунальщиками из-за морозов, сообщил РИА Новости глава города Александр Ходырев.

Как ранее сообщали в администрации Королева, утром в микрорайоне Юбилейный произошла авария на одном из участков теплосети центрального отопления, в результате чего без отопления остались 59 многоквартирных жилых домов и несколько объектов социальной сферы. Утечка теплоносителя была зафиксирована в 06.55. Уже в 07.20 по поручению главы города Александра Ходырева был развернут оперативный штаб по ликвидации аварии.

"В ночь, когда произошло похолодание, мы прибавили давление в сетях, чтобы в квартирах было теплее, но одна из труб не выдержала и ее прорвало, и пошла утечка. Сразу же создали аварийный штаб, с семи утра приступили к ликвидации… в десять утра две трети аварии было устранено, остальная часть аварии была устранена позже. Сейчас все дома с теплом", — сообщил Ходырев.

Он также отметил, что возможность устранения подобных аварий была проработана заранее, поэтому более 80 человек сразу приступили к реализации всех необходимых для ее устранения мероприятий.

"К сожалению, хозяйство, которое досталось в микрорайоне Юбилейный.., действительно находилось, и на сегодняшний день еще не все сделали, и пока находится, будем говорить, в сложном состоянии. Поэтому и аварийные бригады держим, людей инструктируем, мы всегда к этому готовы. И программа (ремонта теплосетей — ред.) на три года рассчитана, она финансируется, мы наведем порядок", — добавил мэр.

По данным центра "Фобос", прошлая ночь в столичном регионе стала одной из самых холодных: в некоторых районах Московской области температура опустилась ниже отметки в минус 33 градуса. Согласно данным сервиса "Яндекс. Погода", температура воздуха в Королеве сейчас достигает —28 градусов.