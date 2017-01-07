В Саратове столкнулись троллейбус, грузовик и легковушка

САРАТОВ, 7 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Один человек пострадал при столкновении грузовика, легкового автомобиля и троллейбуса в Саратове, сообщил в субботу городской отдел ГИБДД.

ДТП произошло накануне в Ленинском районе города напротив дома 37А по Московскому шоссе.

"Водитель грузового автомобиля "Газель" не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer и троллейбусом 7-го маршрута. В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка Mitsubishi Lancer, которой потребовалась медицинская помощь", — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.