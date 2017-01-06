После стрельбы в центре Москвы возбудили дело о хулиганстве

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после инцидента со стрельбой из автомата в центре Москвы. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она подчеркнула, что правоохранителям потребовалось меньше суток для того, чтобы найти и задержать подозреваемого.

Ранее в сети появился видеозапись, на которой видно как мужчина достает из багажника автомат и делает несколько выстрелов в воздух. После инцидента полиция начала проверку, в результате которой выяснилось, что правонарушитель является 28-летним уроженцем Дагестана.

Помимо него на видео фигурируют еще два человека, по словам Волк, их личности также уже установлены.