В полиции заявили, что не забирали ребенка у гражданки Узбекистана

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции не забирали годовалого ребенка у гражданки Узбекистана в Москве, ребенка госпитализировали с высокой температурой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники московского отдела МВД по району "Кунцево" в конце декабря прошлого года приехали по адресу проживания гражданки Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой и забрали ее годовалую дочь, основываясь на том, что у женщины не было документов, удостоверяющих личность.

"Сотрудниками полиции ОМВД России по району "Кунцево" 26 декабря 2016 года в одном из домов на улице Академика Павлова, была выявлена и доставлена в отдел полиции гражданка республики Узбекистан, которая с 2015 года проживает на территории РФ без регистрации. Кроме того в квартире вместе с ней находился ребенок, возраст которого около года. Сотрудниками Отдела по делам несовершеннолетних была вызвана скорая медицинская помощь ребенку, так как на протяжении нескольких дней, со слов матери, он болеет и держится высокая температура. Прибывшим нарядом скорой медпомощи ребенок был госпитализирован в 1 Городскую инфекционную больницу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, документов, удостоверяющих личность женщины и ее родство с ребенком, она не предъявила, сказав, что передала их знакомому. На женщину был составлен административный материал по статье 18.8 части 3 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации") и направлен для рассмотрения в суд.

Ранее Sputnik-Узбекистан сообщил о том, что сотрудники РОВД "Кунцево" изъяли у Мамасаидовой в конце декабря прошлого года годовалую девочку.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ранее заявила РИА Новости, что необходимо создать все условия для того, чтобы гражданке Узбекистана вернули ее ребенка. Омбудсмен также добавила, что сейчас ребенок находится в инфекционной больнице и мать сможет навестить дочь после оформления документов.

По словам Бахрома Исмаилова, оказывающего женщине правовую помощь, Нилуфар родом из Андижана, живет в Москве уже два года, ее дочь родилась на территории России. Сразу после рождения ребенка мужа Нилуфар депортировали в Узбекистан, а женщина с ребенком остались в России. У семьи женщины нет финансовых возможности помочь ей вернуться в Узбекистан. В конце декабря 2016 года Нилуфар обнаружила, что у нее пропали документы. Женщина сразу же обратилась в ОВД МВД по району Кунцево с соответствующим заявлением.

Со слов правозащитника, сотрудники полиции приехали по адресу проживания Нилуфар Мамасаидовой и, основываясь на том, что у потерпевшей не было документов, удостоверяющих личность, приняли решение забрать девочку, а саму гражданку Узбекистана поместили в СИЗО на трое суток.