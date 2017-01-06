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Происшествия

В полиции заявили, что не забирали ребенка у гражданки Узбекистана

17:4706.01.2017
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Телефоны в дежурной части ОВД. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции не забирали годовалого ребенка у гражданки Узбекистана в Москве, ребенка госпитализировали с высокой температурой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники московского отдела МВД по району "Кунцево" в конце декабря прошлого года приехали по адресу проживания гражданки Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой и забрали ее годовалую дочь, основываясь на том, что у женщины не было документов, удостоверяющих личность.

Посольство Узбекистана в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Посольство Узбекистана подключилось к вопросу с изъятием ребенка в Москве

"Сотрудниками полиции ОМВД России по району "Кунцево" 26 декабря 2016 года в одном из домов на улице Академика Павлова, была выявлена и доставлена в отдел полиции гражданка республики Узбекистан, которая с 2015 года проживает на территории РФ без регистрации. Кроме того в квартире вместе с ней находился ребенок, возраст которого около года. Сотрудниками Отдела по делам несовершеннолетних была вызвана скорая медицинская помощь ребенку, так как на протяжении нескольких дней, со слов матери, он болеет и держится высокая температура. Прибывшим нарядом скорой медпомощи ребенок был госпитализирован в 1 Городскую инфекционную больницу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, документов, удостоверяющих личность женщины и ее родство с ребенком, она не предъявила, сказав, что передала их знакомому. На женщину был составлен административный материал по статье 18.8 части 3 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации") и направлен для рассмотрения в суд.

Ранее Sputnik-Узбекистан сообщил о том, что сотрудники РОВД "Кунцево" изъяли у Мамасаидовой в конце декабря прошлого года годовалую девочку.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ранее заявила РИА Новости, что необходимо создать все условия для того, чтобы гражданке Узбекистана вернули ее ребенка. Омбудсмен также добавила, что сейчас ребенок находится в инфекционной больнице и мать сможет навестить дочь после оформления документов.

По словам Бахрома Исмаилова, оказывающего женщине правовую помощь, Нилуфар родом из Андижана, живет в Москве уже два года, ее дочь родилась на территории России. Сразу после рождения ребенка мужа Нилуфар депортировали в Узбекистан, а женщина с ребенком остались в России. У семьи женщины нет финансовых возможности помочь ей вернуться в Узбекистан. В конце декабря 2016 года Нилуфар обнаружила, что у нее пропали документы. Женщина сразу же обратилась в ОВД МВД по району Кунцево с соответствующим заявлением.

Со слов правозащитника, сотрудники полиции приехали по адресу проживания Нилуфар Мамасаидовой и, основываясь на том, что у потерпевшей не было документов, удостоверяющих личность, приняли решение забрать девочку, а саму гражданку Узбекистана поместили в СИЗО на трое суток.

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Происшествия
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7 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Grey_Hanter
    Упаковать всех иноземных участников - "лжесвиделей" в один вагон и отравить за пределы РФ с полным лишением права возврата всех земляков заодно.. Нечего им плодиться и получать медпомощь за счет налогоплательщиков РФ.
    08:26
    07.01.2017
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  • Irbutaev Dzhaloliddin
    Бессовестные, зачем ребёнка мучить. Поставьте себя на её место.
    в Узбекистане так бы не поступили, помогли бы всем чем возможно.
    Как наши Узбеки помогали детям сиротам во время 2 мировой войны.
    10:55
    07.01.2017
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  • gen ben
    Попробуй у нее отними.
    Это не у русских баб детей отнимать.
    10:56
    07.01.2017
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  • Лариса Злыгостева в ответ пользователю Irbutaev Dzhaloliddin(показатьскрыть)
    Irbutaev Dzhaloliddin, мучить? Читай статью- ребёнок болен, его отправили в больницу. Мама оформит документы- и сможет его навещать- пока болен, потом- забрать. Беда в том, что раньше мы были одной страной- и помогали друг другу. А теперь- нас разделили, границы "нарисовали"- и лучше стало только тем, кто у власти. А вот народу...
    13:42
    07.01.2017
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  • hockeykhl в ответ пользователю Irbutaev Dzhaloliddin(показатьскрыть)
    Irbutaev Dzhaloliddin, отправить ребенка с высокой температурой в больницу - это, по вашему, мучить? А куда его надо было? В самолет и к папе, а уж доживет или нет не наша проблема? Не надо статью читать через строку.
    17:11
    07.01.2017
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  • hockeykhl в ответ пользователю Лариса Злыгостева(показатьскрыть)
    Лариса Злыгостева, прич ем тут "деление"? Есть женщина без документов с больным ребенком, доказать родство может только словами, свидетелей нет - преступлением было бы оставить все как есть и причем тут власть? Вернее власть в лице полиции все сделала правильно - ребенок в больнице, ее личность устанавливают, установят все, отправят за госсчет на родину. Я вообще плохо понимаю - мужа депортировали, что она здесь делала? Логично было бы уехать с ним, а опять вопрос - а здесь причем власть?
    17:15
    07.01.2017
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  • andrejnesterov17
    Не, я всё понимаю, закон есть закон!!!! Но, зачем так жестоко, закон отделения матери от ребенка при этом не предусматривается!!!!!! Если это нелепая случайность, верните маме ребёнка и извинитесь, а если это решение чинуш от ФМС, то, чтоб и Вас такое горе настигло!!! Разберитесь там по хорошему пожалуйста, так, как есть на данный момент времени не должно быть!!!!!!
    17:22
    07.01.2017
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  • andrejnesterov17 в ответ пользователю Irbutaev Dzhaloliddin(показатьскрыть)
    Irbutaev Dzhaloliddin, Кто поставил Вам -1, тому стыдоба и позорище!!!! Я, уроженец г. Ташкента прекрасно знаю гостепреимство Узбекского народа!!! Начиная с 30-х годов прошлого века от голода в Поволжье сотни тысяч Россиян приехали в Среднюю Азию!!! И г. Ташкент назывался "Город хлебный" благодаря тому, что очень многие узбекские семьи приняли к себе голодных граждан не только России, Украины, но и других , кого постигло это несчастье!!!!! Во время Великой Отечественной Войны Узбекистан стал глубоким тылом, с госпиталями, где лечили и выхаживали раненных на фронтах нашей Родины-СССР!!!!! А, Вспомнить землятресение 1966 года, когда г. Ташкент лежал в руинах!!!!! На помощь пришёл весь СССР!!! Подняли город из руин! Создали один из самых красивейших и современных городов СССР!!!! Пишу и слезы текут от несправедливости к простым Узбекам, которые так много сделали и для русских людей и для России!!!!! Спасибо, ВАМ родные Узбеки за всё, что вы для Нас сделали!!! А, на недоумков не обращайте внимания, благодарных Вам гораздо больше , чем дураков!!!!!
    17:52
    07.01.2017
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  • hockeykhl в ответ пользователю andrejnesterov17(показатьскрыть)
    andrejnesterov17, кому позорище? Людям, которые не согласны с тем, что кто-то написал, что ребенка мучают? Ребенка, который температурил несколько дней (мамаша о чем все это время думала?) поместили в больницу- это плохо? А что ей без документов не поверили - это правильно, где уверенность, что это ЕЁ ребенок, не надо сразу везде политику протаскивать. ЭТО НОРМАЛЬНО - когда больной ребенок в больнице, ЭТО НОРМАЛЬНО - не верить человеку без документов. Или вы хотите как в Европе - террорист, задавивший людей в Германии, не был депортирован из-за того, что на родине его без документов не приняли, а немцы не нашли ничего умнее, чем дать возможность дальше проживать у себя, ну вот "отблагодарил"
    19:38
    07.01.2017
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  • Ruslan Mamleev в ответ пользователю Лариса Злыгостева(показатьскрыть)
    Лариса Злыгостева, позвольте не согласиться. Материал проверки ещё не предоставлен. В статье которая вышла с основной новостью изложена совершенно другая версия событий. Дело не в национальном вопросе , дело в легитимности действий сотрудников полиции. Продвигая вектор ювенальной юстиции, наши право хранители забывают другие юридические нормы.
    Согласно требованиям матери она имеет право находится с ребенком и законом это защищено - так что её право нарушено! В медучреждениях для матерей с маленькими детьми предоставляются койко места.- Было дело, я с племяшкой лежал!! Мать лежала в другой больнице. - да к и слова не сказали против. Могли полицейские выписать штраф, передать в суд и прекратить по малозначительности, проверить факт обращения за новыми документами, обратиться в консульство?
    Ответ - могли и должны, но не сделали ни чего!!
    22:10
    07.01.2017
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  • Ruslan Mamleev в ответ пользователю hockeykhl(показатьскрыть)
    hockeykhl, Согласно требованиям нашего законодательства, сотрудники могли доставить в отдел, где должны были провести установление личности. Проверить "входяшки" её обращений и т.д. и т.п. Далее передать материал а её, к ребенку!!! Да просто по человечески! А в больницу она обращалась почитайте её представителя...
    22:14
    07.01.2017
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