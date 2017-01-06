Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Москвы

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего в воздух из автомата в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе проверки видеоролика размещенного в сети интернет, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета похожего на автоматическое оружие, сотрудниками УУР ГУ МВД России по Москве установлен и задержан молодой человек, который производил выстрелы", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, задержанным оказался 28-летний уроженец Махачкалы, который приехал в Москву с целью трудоустройства и проживал в одном из московских хостелов.

В настоящее время материалы направлены в следственные органы.