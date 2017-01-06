В Новосибирске начали проверку после падения ребенка в люк теплотрассы

НОВОСИБИРСК, 6 янв – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске проводят проверку после падения в открытый люк теплотрассы шестилетней девочки, которая получила черепно-мозговую травму, сообщает в пятницу Следственное управление СК РФ по региону.

В управлении пояснили, что вечером 3 января 2017 года в Кировском районе Новосибирска на улице Федора Горячева мать шестилетней девочки на несколько минут оставила ее без внимания, в результате ребенок упал в открытый люк теплотрассы. Женщина помогла девочке выбраться. Спустя сутки, когда ребенок почувствовал себя плохо, родители вызвали врачей "скорой помощи". С черепно-мозговой травмой девочку доставили в больницу.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

В СУСК отметили, что следователи осмотрели место происшествия и убедились, что сейчас люк закрыт и не представляет опасности. Состояние девочки в настоящий момент врачи оценивают как стабильное.

В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства случившегося дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за обслуживание теплотрассы, добавили в ведомстве.