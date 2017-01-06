СК возбудил дело после крупного ДТП с участием двух автобусов на Алтае

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после массового ДТП с участием двух автобусов на Алтае, сообщается на сайте регионального СК в пятницу.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, при котором пострадали пассажиры двух автобусов, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении.
В настоящее время проведен осмотр транспортных средств, изъяты документы, имеющие значение для следствия, проводятся допросы пострадавших, свидетелей произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.