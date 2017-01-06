СК возбудил дело после крупного ДТП с участием двух автобусов на Алтае

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после массового ДТП с участием двух автобусов на Алтае, сообщается на сайте регионального СК в пятницу.

ДТП произошло вечером 4 января на 240 километре федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" в районе поселка Украинский Косихинского района. По данным ГУМВД региона, три человека погибли, 23 пострадали, 15 госпитализированы.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, при котором пострадали пассажиры двух автобусов, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении.

В настоящее время проведен осмотр транспортных средств, изъяты документы, имеющие значение для следствия, проводятся допросы пострадавших, свидетелей произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.