Семье обвиняемого в убийстве журналиста в Ингушетии советуют уехать из села

НАЛЬЧИК, 6 янв – РИА Новости. Жители станицы Нестеровской в Ингушетии, где был убит известный в республике телеведущий и журналист Амерхан Кокурхоев, рекомендовали родственникам соседа, подозреваемого в его убийстве, покинуть село, сообщает администрация Сунженского района.

Ранее региональное СУ СК сообщило, что днем 1 января в Сунженскую райбольницу с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки был доставлен 27-летний Амерхан Кокурхоев, который скончался, не приходя в сознание. Кокурхоев работал пресс-секретарем администрации Сунженского района и одновременно вел спортивные телепередачи на республиканском телеканале "Ингушетия".

По данным следствия, смертельное ранение потерпевшему было нанесено в станице Нестеровской в ходе конфликта на бытовой почве. Следователи установили личность подозреваемого — это сосед убитого журналиста. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В четверг в СУ СК сообщили, что по подозрению в совершении убийства в порядке статей 91-92 УПК РФ задержан отец объявленного в розыск соседа Кокурхоева. У следствия есть основания полагать, что задержанный причастен к убийству телеведущего. По данным регионального МВД, задержанный — 60-летний житель станицы Нестеровской — дал признательные показания в совершении убийства.

"В сельском поселении Нестеровское состоялся сход местных жителей, на котором в соответствии с обычаями ингушского народа принято решение рекомендовать всем членам семьи подозреваемых в совершении убийства не возвращаться более в сельское поселение. Решение было одобрено всеми жителями села единогласно", — говорится в сообщении.

По данным администрации, ранее на членов данной семьи поступало большое количество жалоб.