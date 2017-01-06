Семье обвиняемого в убийстве журналиста в Ингушетии советуют уехать из села

НАЛЬЧИК, 6 янв – РИА Новости. Жители станицы Нестеровской в Ингушетии, где был убит известный в республике телеведущий и журналист Амерхан Кокурхоев, рекомендовали родственникам соседа, подозреваемого в его убийстве, покинуть село, сообщает администрация Сунженского района.
По данным следствия, смертельное ранение потерпевшему было нанесено в станице Нестеровской в ходе конфликта на бытовой почве. Следователи установили личность подозреваемого — это сосед убитого журналиста. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"В сельском поселении Нестеровское состоялся сход местных жителей, на котором в соответствии с обычаями ингушского народа принято решение рекомендовать всем членам семьи подозреваемых в совершении убийства не возвращаться более в сельское поселение. Решение было одобрено всеми жителями села единогласно", — говорится в сообщении.
По данным администрации, ранее на членов данной семьи поступало большое количество жалоб.