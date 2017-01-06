СК назвал новую версию гибели четырех человек после застолья в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 6 янв — РИА Новости. Отравление наркотиками, а не алкоголем могло стать причиной смерти четырех человек в Красноярске, употреблявших алкогольный коктейль "Тайм-аут", сообщает ГСУ СК региона.

Ранее в СК сообщили, что тела мужчины, его еще одной женщины были обнаружены поздно в четверг вечером в комнате общежития в одном из районов города.

По данным следствия, все они в течение дня распивали спиртные напитки, в том числе употребляли алкогольный коктейль под названием "Тайм-аут".

"Изъятый в ходе осмотра места происшествия алкоголь направлен на экспертизу, которая установила, что ни метанола, ни каких-либо других опасных для жизни и здоровья человека веществ в нем не содержится. Наряду с другими в настоящее время отрабатывается версия о смертельном отравлении потерпевших наркотическими веществами", — говорится в сообщении.

В МВД региона пояснили, что в настоящее время исследовано содержимое только одной из пяти изъятых бутылок со спиртосодержащей жидкостью, которую употребляла компания.