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Происшествия

В Красноярске четыре человека умерли, выпив алкогольный коктейль "Тайм аут"

06:4406.01.2017
(обновлено: 09:39 06.01.2017)
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 6 янв — РИА Новости.

Четверо человек скончались в Красноярске после употребления алкогольного коктейля, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Шаманская.

Суррогатный алкоголь
© Fotolia/ koeva_anna
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По ее словам, тела 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет и 38-летней женщины нашли накануне вечером в комнате общежития в Кировском районе города.

"Все они в течение дня распивали спиртные напитки, в том числе употребляли алкогольный коктейль под названием "Тайм аут"…", — сказала Шаманская.

Возбуждено уголовное дело по статье "Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть 4 человек".

В настоящий момент следователи пытаются установить торговый павильон, в котором были куплены коктейли. А сама спиртосодержащая жидкость отправлена на экспертизу.

По данным местных СМИ, коктейль продавался в 1,5-литровых пластиковых бутылках.

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Происшествия
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109 пользователей оставили 227 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (207)
  • fmvl в ответ пользователю george.black86(показатьскрыть)
    george.black86, ну что тут сказать!
    Будем надеяться, что она хотя бы вкусно готовит...
    )))
    16:27
    06.01.2017
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  • John Dow в ответ пользователю fmvl(показатьскрыть)
    fmvl, Метиловый спирт широко используется в промышленности как растворитель лаков, красок, как исходное вещество для получения хлористого метила, диметилсульфата, формальдегида и ряда других химических соединений.
    Водный раствор формальдегида (метандиол),применяется в качестве дубителя в кожевенном производстве и дубления желатина при производстве кинофотоплёнки. Из-за сильного дубящего эффекта формальдегид является также сильным антисептиком, это свойство формалина используется в медицине (формидрон, Формагель и подобные препараты) и для консервации биологических материалов (создание анатомических и других препаратов).
    Формальдегид применяется в качестве средства фумигации, в частности при хранении и транспортировке зерна.
    Но вы по всей видимости против этого и того, что еще производятся из метанола и за ,что бы это все производилось за границей и ввозилось из-за границы.
    Вы и в 85-м наверно радовались вырубке виноградников.
    16:30
    06.01.2017
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  • rskomi в ответ пользователю А А(показатьскрыть)
    А А, Да без разницы, пусть 200. Я доходчиво объяснил, что такое в принципе быть не может, только если магазин не рехнулся продавать вам подобное пойло себе в ущерб и вопреки закону. Ну да, всё у нас продано да перепродано. Чушь. Такую водку, за 200 литр вам только палёную и продадут.
    17:46
    06.01.2017
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  • rskomi в ответ пользователю А А(показатьскрыть)
    А А, Вы пробовали прикупить спирт? Попробуйте потом расскажете. Это конечно можно достать из под полы, но все подобные сделки незаконны. Да одно у нас с вами государство, просто вы чушь написали, и её отстаивайте. Водка НЕ МОЖЕТ стоить меньше 190 рублей, вот суть. А сколько на самом деле стоит бензин знаете? Вот то то же. Не это определяет цену, а то, что государству хочется на этом получить, что оно с удовольствием и делает.
    17:50
    06.01.2017
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  • nyevskyy
    вечный тайм-аут. "Все они в течение дня распивали спиртные напитки". Алкашей не жалко. Нормальный человек не станет пить.
    18:51
    06.01.2017
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  • А А в ответ пользователю rskomi(показатьскрыть)
    rskomi, вы что, инопланетянин?! что за эмоции??
    завидуете, что в вашем городе нет такого?
    та не ст0ит... здоровее будете!
    то что я вам привёл= 100% достоверная инфа.
    город не называю, (мне здесь нравится) да это ничего не изменит...
    и чтоб вы совсем были в курсе, сообщаю вам:
    подделывать лучше всего дорогостоящую водку, т. к. по регламенту, она должна изготавливаться из высококачественного сырья (спирт очистки люкс).
    этиловый спирт марки экстра* ст0ит копейки... и потом, вы забыли про подпольные спиртзаводы.
    а у них у всех ингредиенты одинаковые= вода, сахар и дрожжи)
    18:58
    06.01.2017
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  • mattiniero в ответ пользователю fmvl(показатьскрыть)
    fmvl, да будет Вам, пустяки, не стоит преподносить себя умнее, чем есть на самом деле :)
    19:00
    06.01.2017
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  • А А в ответ пользователю rskomi(показатьскрыть)
    rskomi, если нет возможности купить у частника, то да, я покупаю у государства.
    19:03
    06.01.2017
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  • Петр Петров в ответ пользователю fmvl(показатьскрыть)
    fmvl, ели бы вы хотя бы немного были в теме то знали бы, самогон это яд а тот кто варит убийца или самоубийца, покатайтесь по деревням, если до 90х кладбища росли за счёт умерших стариков и больных людей то сейчас это молодые люди умершие от алкоголизма, которые пили дешёвое пойло под названием "самогон", искусство - это картины, стихи, песни и музыка а самогон это яд.
    19:10
    06.01.2017
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  • А А в ответ пользователю rskomi(показатьскрыть)
    rskomi, да. чай не 88й...
    у нас его продают канистрами
    19:47
    06.01.2017
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  • rskomi в ответ пользователю А А(показатьскрыть)
    Уважаемый у вас плохие знания касающиеся того, из чего изготавливается современная водка. У нас в стране алкогольные напитки методом ДИСЦИЛЯЦИИ не производят, только РЕКТИФИКАЦИЯ. Следовательно подпольный самогонный спиртзавод быстро накроется медным тазом. Дорогой алкоголь подделывать не получится, элементарно, каждую акцизную марку наклеенную на бутылку можно легко проверить. А без акцизной марки, допустим тот же коньяк, купить рискнёт только идиот. Да пейте вы эту водку, литр за 200, не пожелтейте потом, ибо это тот же боярышник суть.
    20:07
    06.01.2017
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  • rskomi в ответ пользователю Петр Петров(показатьскрыть)
    Петр Петров, Искусство бывает разным. Как и самогон. Вот Три сестры Чехова в некоторых современных постановках это лесбиянки. Или чел, который, пардон, рисует свои картины задом. Искусство ли это? Сильно сомневаюсь. То же и самогон. Да и к слову то, что называется сегодня водкой это совсем не водка, это просто раствор спирта в воде. Изначально водку производили методом перегонки, это потом процесс упростили и удешевили. И последнее, все эти виски, ром, текила ни что иное как он самый, самогон. Любой алкоголь становится ядом, когда человек приобретает зависимость. Для кого и пицца яд
    20:21
    06.01.2017
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  • rskomi в ответ пользователю А А(показатьскрыть)
    А А, я принципиально в эту рулетку не играю. Здоровье дороже.
    20:22
    06.01.2017
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  • rskomi в ответ пользователю А А(показатьскрыть)
    А А, Вышеизложенный анализ законодательства, регулирующего производство и оборот этилового спирта, подтверждается положениями Кодекса об административных правонарушениях. В соответствии с пунктом 1 статьи 14.16 Кодекса установлена ответственность за розничную продажу этилового спирта в виде административного штрафа для директоров магазина от 10 до 15 тысяч рублей, а для самого магазина, как юридического лица – от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, если контролирующие органы установят факт розничной продажи этилового спирта, то он весь будет конфискован.
    22:15
    06.01.2017
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  • Александр Макаров
    Россия - завязывай бухать! Фаши к границам танки подтягивают. Пора за ум браться, иначе одолеют нас супостаты!
    23:18
    06.01.2017
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  • Александр Макаров в ответ пользователю rskomi(показатьскрыть)
    rskomi, алкоголь - яд априори, ибо оказывает угнетающее действие на цнс человека в любых дозах. А выработка эндорфина - лишь реакция организма на боль, которую алкоголь доставляет (удивительно, правда?). И уж если возникла зависимость, значит нарушена система естественной выработки этилового спирта как фермента организма. Откуда "белка" и в крайнем случае смерть. Где тот предел, за которым "рухнет" этот фермент никто не знает. По сути употребление алкоголя медленное самоубийство, что является плевком в лицо Создателю. У человека есть выбор, пока жив - всегда есть. Посему, делайте что угодно, но ведайте что творите.
    23:52
    06.01.2017
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  • Александр Макаров
    От созидания получаешь больше удовольствия, нежели от разрушения (в данном случае собственного организма). Но среди людей почему-то не принято этому обучаться. Может время еще не пришло?
    00:00
    07.01.2017
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  • Александр Макаров в ответ пользователю nyevskyy(показатьскрыть)
    nyevskyy, это люди. На любого можно навесить "ярлык". Кто без греха? Если они безграмотны, если их не научили правильному в детстве - это беда. Но учиться никогда не поздно. И самый верный способ обучения - личный пример. Все ведь просто.
    00:11
    07.01.2017
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  • fmvl в ответ пользователю John Dow(показатьскрыть)
    John Dow, как бы периодически имею дело с красками и лаками, но что-то не припоминаю, чтобы для их растворения применялся метанол. Да и в свободной продаже метанол я не встречал ни разу.
    Насчет формальдегидов и прочей фенольной химии - эти соединения уже лет как 20-ть признаны канцерогенами и не применяются в народном хозяйстве, так же как и кино-фотопленка))).
    По причине канцерогенности фенолы и фенольные альдегиды также не производятся и за границей и потому говорить об их ввозе на территорию России несколько преждевременно.
    Считаю, что в случае необходимости производство таких ядов как метанол и фенолы необходимо размещать за пределами нашей территории.
    Уничтожение виноградников в 1986 году осудил со всей пролетарской беспощадностью)))
    00:21
    07.01.2017
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  • fmvl в ответ пользователю Петр Петров(показатьскрыть)
    Петр Петров, ну пусть не искусство, но творческий процесс однозначно. И если соблюсти технологию, то по качеству ничуть не хуже брендовых дистиллятов и однозначно лучше магазинной водки.
    А по цене и подавно!
    Насчет умерших от алкоголизма - пейте качественные напитки и проживете 100 лет.
    00:29
    07.01.2017
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