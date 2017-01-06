В Красноярске четыре человека умерли, выпив алкогольный коктейль "Тайм аут"

КРАСНОЯРСК, 6 янв — РИА Новости.

Четверо человек скончались в Красноярске после употребления алкогольного коктейля, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Шаманская.

По ее словам, тела 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет и 38-летней женщины нашли накануне вечером в комнате общежития в Кировском районе города.

"Все они в течение дня распивали спиртные напитки, в том числе употребляли алкогольный коктейль под названием "Тайм аут"…", — сказала Шаманская.

Возбуждено уголовное дело по статье "Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть 4 человек".

В настоящий момент следователи пытаются установить торговый павильон, в котором были куплены коктейли. А сама спиртосодержащая жидкость отправлена на экспертизу.

По данным местных СМИ, коктейль продавался в 1,5-литровых пластиковых бутылках.