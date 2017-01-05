Подозреваемый в убийстве журналиста в Ингушетии дал признательные показания

НАЛЬЧИК, 5 янв — РИА Новости. Задержанный по подозрению в совершении убийства известного в республике телеведущего и журналиста Амерхана Кукорхоева дал признательные показания, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.

Ранее региональное СУ СК сообщило, что днем 1 января в Сунженскую райбольницу с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки был доставлен 27-летний Амерхан Кокурхоев, который скончался, не приходя в сознание. Кокурхоев работал пресс-секретарем администрации Сунженского района и одновременно вел спортивные телепередачи на республиканском телеканале "Ингушетия".

По данным следствия, смертельное ранение потерпевшему было нанесено в станице Нестеровской в ходе конфликта на бытовой почве. Следователи установили личность подозреваемого — это сосед убитого журналиста. Проводятся мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В четверг в СУ СК сообщили, что по подозрению в совершении убийства в порядке статей 91-92 УПК РФ задержан отец объявленного в розыск соседа Кокурхоева. У следствия есть основания полагать, что задержанный причастен к убийству телеведущего. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что подозреваемый был задержан на территории одного из соседних с Ингушетией регионов.

"Задержанный — 60-летний житель станицы Нестеровской Руслан Джамалдинов дал признательные показания в совершении убийства. Он был склонен к явке с повинной сотрудниками полиции", — сказали в пресс-службе.