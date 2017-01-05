Источник: пропавшее в Финском заливе рыболовецкое судно затонуло

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Пропавшее накануне в акватории Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области рыболовецкое судно Monni, по предварительным данным, затонуло в 16 километрах севернее от порта Усть-Луга, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Накануне пропала связь с рыболовецким судном Monni, которое должно было прибыть в порт города Усть-Луга, однако в назначенное время там не появилось. В момент пропажи на борту судна находились три человека. К поискам пропавшего судна привлекался вертолет Ми-8 МЧС РФ.

"Сотрудники спасательно-координационного центра нашли место затопления маломерного судна "Monni. Предварительно, оно затонуло возле деревни Липово в 16 километрах к северу от порта Усть-Луга", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в данном районе экстренные службы обнаружили масляное пятно на поверхности воды.