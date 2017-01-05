После массового ДТП в Алтайском крае в больницах остаются 16 человек

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Шестнадцать человек находятся в больницах после массовой аварии на федеральной трассе Алтайского края с участием двух автобусов, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ проведет телемедицинскую консультацию пострадавших, сообщил в четверг директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.

Авария произошла в среду вечером на 240 километре федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" в районе поселка Украинский Косихинского района. Столкнулись четыре транспортных средства — автобус ЛАЗ, автобус Higer, грузовая "Газель", автомобиль Audi Q7.

"В настоящее время в больницах края остаются 16 человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Помощь пострадавшим на месте происшествия оказывали 8 бригад скорой медицинской помощи, первая из которых прибыла к месту аварии уже через 10 минут", — сказал Салагай.

По его словам, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила главному анестезиологу-реаниматологу Минздрава РФ, профессору Игорю Молчанову провести телемедицинскую консультацию пострадавших, а также в последующем оказывать помощь региональным коллегам в определении тактики лечения пациентов.