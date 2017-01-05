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Происшествия

Дадин прибудет на новое место отбывания наказания 9-10 января

16:2505.01.2017
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Ильдар Дадин. Архивное фото
© Фото: аккаунт Ильдара Дадина в Facebook

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Осужденный за нарушение правил проведения митингов Ильдар Дадин прибудет на новое место отбывания наказания 9-10 января, этапирование было прервано для того, чтобы заключенные смогли нормально отпраздновать Новый год, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ильдар Дадин. Архивное фото
© Фото: dadin.info
Конституционный суд рассмотрит жалобу осужденного Дадина 24 января

Ранее правозащитник Лев Пономарев направил письмо ФСИН России, в котором просит сообщить о местонахождении осужденного Дадина. Как сообщал в декабре СПЧ, его перевели из колонии в Сегеже в другое исправительное учреждение "в целях обеспечения личной безопасности". В обращении правозащитника сообщалось, что родственники Дадина не имеют о нем никаких официальных сообщений уже месяц.

"По данным ФСИН, с руководством которой я нахожусь на постоянной связи, он (Дадин — ред.) должен прибыть 9-10 числа на место. Законодательство в целях безопасности не дает возможности получить нам информацию до прибытия на место нового отбывания наказания", — рассказала Москалькова.

Омбудсмен добавила, что в день прибытия на новое место Дадину разрешат позвонить одному из родственников в порядке исключения.

"В день прибытия по законодательству должно быть предоставлено право осужденному направить письмо родственникам, но ФСИН даст возможность ему сделать звонок одному из своих близких. Наверное, маме или Насте (жене)", — добавила она.

"Чувствует он себя нормально, и перевозка прерывалась в целях, чтобы люди отпраздновали Новый год в нормальных условиях", — также сказала Москалькова.

Уполномоченный пояснила, что заключенным дают принять душ, выдают праздничное питание.

Москалькова также сообщила, что пока не располагает информацией о том, в какую именно колонию прибудет Дадин.

Ранее супруга Дадина Анастасия Зотова в соцсети Facebook сообщила, что ее мужа пытают в колонии, избивают и даже угрожают убить. Она утверждала, что руководство колонии в курсе происходящего и участвует в издевательствах. О своих проверках в связи с этим заявили ФСИН, СК и аппарат омбудсмена в Карелии. Позже ФСИН сообщила, что гражданские врачи, прибывшие в карельскую колонию №7, не нашли следов побоев и издевательств на теле Дадина. Замглавы ФСИН сообщил журналистам, что в деле Дадина "поставлена точка".

Дадин был четыре раза задержан сотрудниками полиции за нарушение порядка проведения митинга, в последний раз — 5 декабря 2014 года. Он каждый раз привлекался к административной ответственности. Согласно российскому законодательству, такое неоднократное нарушение влечет за собой уголовное преследование. Максимальная санкция статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы. Басманный суд Москвы приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, хотя прокурор просил два года колонии. Затем Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода.

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