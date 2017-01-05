В "Авроре" опровергли сообщение о сближении самолета с бортом НАТО

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 янв – РИА Новости. В авиакомпании "Аврора", обслуживающей рейсы на Сахалин и Курилы, опровергли сообщения СМИ об опасном сближении их пассажирского судна с неизвестным самолётом.

Ранее ряд СМИ сообщил, что российский борт, летевший минувшей ночью на Курилы, якобы был вынужден экстренно снизиться, чтобы избежать столкновения с воздушным судном, предположительно, принадлежащим силам НАТО.

"Это полная чушь, которую даже не стоит комментировать. Этого не было", — сказал собеседник агентства.

Других официальных комментариев относительно сообщений в СМИ о якобы имевшем место инциденте не поступало.