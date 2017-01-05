Калининградский аэропорт принял первые рейсы после суток простоя из-за ЧП

КАЛИНИНГРАД, 5 янв — РИА Новости. Калининградский аэропорт "Храброво" принял первые самолеты после суток закрытия из-за инцидента с аварийной посадкой лайнера; оба рейса — из Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в аэропорту.

В ночь на среду в калининградском аэропорту "Храброво" в 23.55 мск самолет "Аэрофлота" Airbus A-320 рейса Москва — Калининград выкатился при посадке на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей пришлось эвакуировать с помощью надувных аварийных трапов.

"Два самолета авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот" прибыли в "Храброво" в 7.22 (8.22 мск) с небольшой задержкой, ждем следующие рейсы. К вылету готовятся сразу несколько самолетов в Москву (Шереметьево)", — сообщили в аэропорту, уточнив, что оба прибывших рейса — из Санкт-Петербурга.

Airbus A-320 компании "Аэрофлот", из-за аварийной посадки которого в среду не работал аэропорт "Храброво" в Калининграде, удалось убрать со взлетно-посадочной полосы только этой ночью. Около 20.30 мск в среду военные тягачи начали эвакуацию поврежденного воздушного судна, из-за которого аэропорт был закрыт.

Из-за ЧП из Калининграда не смогли улететь более полутора тысяч человек. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

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