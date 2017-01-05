В полиции назвали вероятную причину массового ДТП на Алтае

БАРНАУЛ, 5 янв — РИА Новости. Причиной массовой аварии на федеральной трассе Алтайского края мог стать неудачный обгон, который пытался совершить водитель одного из автобусов, рассказал РИА Новости представитель ГУМВД по Алтайскому краю.

ДТП произошло накануне вечером на 240 километре федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" в районе поселка Украинский Косихинского района. По данным ГУМВД региона, три человека погибли, 23 пострадали, 15 госпитализированы.

По предварительным данным, водитель автобуса Higer во время обгона не справился с управлением и врезался в грузовую "Газель", которая ехала по встречной полосе. В результате она отлетела на встречный автобус ЛАЗ, а тот столкнулся с иномаркой.

Автобус Higer направлялся по маршруту Новосибирск-Бийск, автобус ЛАЗ по маршруту Манжерок — Барнаул.

В ликвидации аварии участвовали более 100 спасателей и 29 единиц техники. Движение на федеральной трассе было восстановлено спустя пять часов после ДТП.