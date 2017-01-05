На Алтае в результате массового ДТП погибли три человека

БАРНАУЛ, 5 янв — РИА Новости. Три человека погибли, 15 госпитализированы в результате массовой аварии на федеральной трассе Алтайского края с участием двух автобусов, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Алтайскому краю.

© Фото: МЧС РФ по Алтайскому краю Массовое ДТП на федеральной трассе Алтайского края

Авария произошла накануне вечером на 240 километре федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" в районе поселка Украинский Косихинского района. Столкнулись четыре транспортных средства — автобус ЛАЗ, автобус Higer, грузовая "Газель", автомобиль Audi Q7. Ранее сообщалось двух погибших и 11 пострадавших.

"По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека, 23 получили травмы различной степени тяжести, двое из них несовершеннолетние, 15 человек госпитализированы", — говорится в сообщении.

Следователи Алтайского края начали доследственную проверку по факту аварии, им предстоит выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и дать правовую оценку действиям автоперевозчика на наличие признаков выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как сообщает ГУМЧС региона, для ликвидации аварии привлекалось более 100 спасателей и 29 единиц техники. Движение на федеральной трассе было восстановлено спустя пять часов после ДТП.