В аэропорту в Калининграде убрали аварийный самолет с ВПП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Airbus A-320 компании "Аэрофлот", из-за аварийной посадки которого в среду не работал аэропорт "Храброво" в Калининграде, удалось убрать со взлетно-посадочной полосы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.
Пресс-секретарь главы региона передает слова врио губернатора Антона Алиханова о том, что "самолёт удалось сдвинуть с мертвой точки!".
"Благодаря спецтехнике, слаженной работе специалистов из МЧС и военных, несмотря на неблагоприятные погодные условия, самолёт начали отгонять с посадочной полосы. Сейчас с неё убираем оставшуюся спецтехнику. Полоса не пострадала, препятствий для возобновления авиасообщения нет", — передает пресс-секретарь Родина слова врио губернатора Алиханова.
"С проблемой разберёмся. Техника для подобных чрезвычайных ситуаций, как гарантирует руководство аэропорта, будет поставлена в этом году. Постараемся пассажиров не подводить впредь", — передает пресс-служба слова врио губернатора.
Ранее пресс-служба аэропорта сообщала, что работу аэропорта планируется возобновить в штатном режиме с 6.30 по местному времени (7.30 мск).