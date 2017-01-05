В аэропорту в Калининграде убрали аварийный самолет с ВПП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Airbus A-320 компании "Аэрофлот", из-за аварийной посадки которого в среду не работал аэропорт "Храброво" в Калининграде, удалось убрать со взлетно-посадочной полосы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.

В ночь на среду в калининградском аэропорту "Храброво" в 23.55 мск самолет "Аэрофлота" Airbus A-320 рейса Москва – Калининград выкатился при посадке на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей пришлось эвакуировать с помощью надувных аварийных трапов.

Пресс-секретарь главы региона передает слова врио губернатора Антона Алиханова о том, что "самолёт удалось сдвинуть с мертвой точки!".

"Благодаря спецтехнике, слаженной работе специалистов из МЧС и военных, несмотря на неблагоприятные погодные условия, самолёт начали отгонять с посадочной полосы. Сейчас с неё убираем оставшуюся спецтехнику. Полоса не пострадала, препятствий для возобновления авиасообщения нет", — передает пресс-секретарь Родина слова врио губернатора Алиханова.

Как добавила Валерия Родина, глава региона Антон Алиханов весь день находился в аэропорту и следил за работой всех служб. Алиханов также добавил, что ситуация с самолётом оказалась для области неожиданной.

"С проблемой разберёмся. Техника для подобных чрезвычайных ситуаций, как гарантирует руководство аэропорта, будет поставлена в этом году. Постараемся пассажиров не подводить впредь", — передает пресс-служба слова врио губернатора.

Ранее пресс-служба аэропорта сообщала, что работу аэропорта планируется возобновить в штатном режиме с 6.30 по местному времени (7.30 мск).

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