В доме на западе Москвы не обнаружили взрывного устройства

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции не обнаружили взрывного устройства в жилом доме на западе Москвы, угроза оказалась ложной, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
"В ходе проверки опасных предметов найдено не было", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники полиции приехали на сообщение о семейном конфликте в квартире жилого дома на улице Щорса. Гражданин с внешними признаками алкогольного опьянения стал угрожать полицейским. После угроз гражданин был задержан, а полицейские провели проверку в доме, но угроза оказалась ложной.