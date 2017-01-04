В доме на западе Москвы не обнаружили взрывного устройства

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции не обнаружили взрывного устройства в жилом доме на западе Москвы, угроза оказалась ложной, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что жильцов 17-этажного дома эвакуировали на западе Москвы из-за подозрительного предмета, похожего на снаряд.

"В ходе проверки опасных предметов найдено не было", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники полиции приехали на сообщение о семейном конфликте в квартире жилого дома на улице Щорса. Гражданин с внешними признаками алкогольного опьянения стал угрожать полицейским. После угроз гражданин был задержан, а полицейские провели проверку в доме, но угроза оказалась ложной.