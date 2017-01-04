К транспортировке самолета в Калининграде привлекут технику Балтфлота

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Военная техника Балтийского флота (БФ) по просьбе врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова поможет в транспортировке выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Балтфлота пресс-службы Западного военного округа.

"В аэропорт направлена колонна из пяти единиц специальной инженерной техники в составе четырех тяжелых тягачей на базе автомобиля "Урал" с увеличенной базой колес и повышенной грузоподъемностью и одной бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ на гусеничном ходу", — говорится в сообщении.

Ранее Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России сообщало, что в ночь на среду при выполнении рейса Москва-Калининград самолет после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сломав переднюю стойку шасси. На борту самолета находились пять членов экипажа и 167 пассажиров. Шесть пассажиров обратились за медицинской помощью, уточнили в ведомстве. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.