После выезда самолета за пределы ВПП в Калининграде возбудили дело

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Храброво, говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Следователи установили, что в ночь на среду при выполнении рейса Москва-Калининград самолет после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сломав переднюю стойку шасси. На борту самолета находились пять членов экипажа и 167 пассажиров. Шесть пассажиров обратились за медицинской помощью, уточнили в ведомстве.

Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что в аэропорту Храброво, где находится самолет нет необходимой спецтехники для эвакуации воздушного судна. По его словам, в ближайшее время на место происшествия должны прислать специальный кран.