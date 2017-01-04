На МКАД десятки машин попали в ДТП

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Сразу два десятка легковых автомобилей попали в аварии на МКАД на юге Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"В районе 20-го километра МКАД 23 легковых автомобиля столкнулись в шести ДТП", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия находятся патрули ГИБДД, по предварительной информации, люди не пострадали.

В свою очередь, в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили РИА Новости, что в районе произошло несколько мелких аварий.

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