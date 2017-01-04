Калининградский аэропорт временно закрыли из-за инцидента на ВПП

КАЛИНИНГРАД, 4 дек — РИА Новости. Калининградский аэропорт Храброво закрыт до 10 утра среды (11.00 мск) по техническим причинам из-за инцидента с аварийной посадкой самолета А320, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Калининградской области.

Накануне вечером борт, выполнявший рейс Москва — Калининград, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В самолете находились семь членов экипажа и 167 пассажиров. Трем из них понадобилась медицинская помощь. У самого воздушного судна было повреждено шасси.

Фото опубликовано Yuri Bark (@yurabark) Янв 3 2017 в 1:07 PST

В Храброво действует особый регламент работы. Аэропорт работает ежедневно с шести утра до 23 часов и закрыт для полетов в ночное время из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. Согласно расписанию, первый самолет в среду должен был вылететь из Калининграда в 6.30 (7.30 мск). С учетом того, что аэропорт будет временно закрыт, задержатся два рейса в Москву и один — в Минск. Перенесут также по одному рейсу из Москвы и Минска и два — из Санкт-Петербурга.

Другие новости региона читайте здесь >>