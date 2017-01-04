Калининградский аэропорт временно закрыли из-за инцидента на ВПП

КАЛИНИНГРАД, 4 дек — РИА Новости. Калининградский аэропорт Храброво закрыт до 10 утра среды (11.00 мск) по техническим причинам из-за инцидента с аварийной посадкой самолета А320, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Калининградской области.
Накануне вечером борт, выполнявший рейс Москва — Калининград, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В самолете находились семь членов экипажа и 167 пассажиров. Трем из них понадобилась медицинская помощь. У самого воздушного судна было повреждено шасси.
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