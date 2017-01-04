В Калининграде пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы ВПП

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Калининград, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки на аэродроме, люди не пострадали. сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"При посадке самолет выкатился передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы. Люди и самолет не пострадали, возгорания не последовало", — сказал собеседник агентства

По его словам, на борту воздушного судна находились 167 человек. Обстоятельства инцидента выясняются.

Другие новости региона читайте здесь >>