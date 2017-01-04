В Калининграде пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы ВПП
01:0004.01.2017
(обновлено: 07:08 04.01.2017)
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Калининград, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки на аэродроме, люди не пострадали. сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"При посадке самолет выкатился передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы. Люди и самолет не пострадали, возгорания не последовало", — сказал собеседник агентства
По его словам, на борту воздушного судна находились 167 человек. Обстоятельства инцидента выясняются.
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