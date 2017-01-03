Трое сотрудников саратовского правительства погибли в ДТП

САРАТОВ, 3 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Трое сотрудников министерства социального развития Саратовской области во вторник вечером погибли в результате ДТП, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.

"Сегодня в ДТП погибли трое сотрудников нашего министерства. Других подробностей пока нет", — сказал собеседник агентства.

В региональном главке МВД подтвердили РИА Новости, что в результате ДТП погибли три человека, не уточнив место работы погибших. В ведомстве уточнили, что ДТП произошло около 17.30 мск на автодороге неподалеку от села Елшанка Воскресенского района Саратовской области.

"Автомобиль "Нива-Шевроле" по неизвестным причинам вылетел в кювет, где столкнулся со столбом. В машине ехали три человека — две женщины и один мужчина, все погибли", — рассказал РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

Он отметил, что, по предварительной информации, никто вылетевшую в кювет машину не подрезал, поэтому пока не ясно, что стало причиной ДТП. По его словам, на месте автоаварии работали спасатели, сотрудники "скорой", ГИБДД и следователи полиции.