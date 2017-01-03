В Самаре от отравления угарным газом погибли двое взрослых и ребенок

САМАРА, 3 янв — РИА Новости. Двое взрослых и восьмилетняя девочка погибли от отравления угарным газом в доме в Самаре, сообщает СУСК по региону.

"Второго января 2017 года в одной из квартир дома, расположенного по улице Аэродромной в городе Самаре, были обнаружены тела восьмилетней девочки, её матери 1978 года рождения и отчима без признаков жизни", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в квартире была неисправна газовая колонка. Вероятно, семья погибла от отравления угарным газом. Следователи проводят проверку по факту гибели людей.