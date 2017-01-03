В ДТП под Великим Устюгом пострадали 8 человек, среди них 4 ребенка

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Восемь человек пострадали, в том числе четверо детей, при столкновении двух легковых автомобилей в Великоустюгском районе Вологодской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 410-м километре автодороги Р-157 "Урень-Котлас" столкнулись две легковушки. По предварительным данным, пострадали восемь человек, в том числе четыре ребенка", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу города Великий Устюг. Обстоятельства ДТП выясняются.

Великий Устюг является резиденцией российского Деда Мороза и в новогодние праздники становится популярным туристическим местом.