Саратовский охотник выстрелил в зайца и случайно ранил односельчанина

САРАТОВ, 3 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Саратовской области проводит проверку по факту стрельбы местного охотника, который, по предварительным данным, выстрелив по зайцу, ранил односельчанина, сообщил во вторник региональный главк МВД.

Инцидент произошел в понедельник в Самойловском районе на берегу реки Терса у села Благовещенка.

"Во время охоты 60-летний житель села Песчанка выстрелил по зайцу, в результате дробь, отрикошетив ото льда, попала в глаз 53-летнему односельчанину, находившемуся на другом берегу реки", — говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован в больницу Саратова.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на территории, где разрешена охота, а у охотника имелось разрешение на добычу пушных животных.