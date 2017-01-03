В Москве по итогам проверок спиртосодержащей продукции возбудили 10 дел

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. После проведения внеплановых проверок производства и оборота спиртсодержащей продукции в Москве возбуждено 10 дел, в том числе в отношении производителя биологически активных добавок к пище, сообщает управление Роспотребнадзора по Московской области.

"Управлением Роспотребнадзора по Московской области… проведены проверки трех предприятий, осуществляющих производство спиртсодержащей пищевой продукции, в двух из них выявлены нарушения требований…, по результатам проверки возбуждено 10 дел об административном правонарушении, в том числе в отношении юридического лица, производящего БАДы к пище", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в ходе проверок 59 объектов, осуществляющих оборот пищевой продукции, в пяти были выявлены нарушения действующих требований; всего было проинспектировано 3894 литра продукции, в том числе 8,1 литра биологически активных добавок к пище; 1,7 литра пищевых добавок. Для лабораторных исследований безопасности отобрано девять проб виноматериалов и пищевой спиртосодержащей продукции, две пробы настойки, четыре пробы алкогольной продукции.

Подчеркивается, что по результатам проверки одна проба пива не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям. Производителю продукции выдано предписание об изъятии пива из оборота.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. На 30 декабря от отравлений метиловым спиртом в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. В стационарах находится восемь человек. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело, ведется расследование.