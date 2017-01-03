В Москве по итогам проверок спиртосодержащей продукции возбудили 10 дел

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. После проведения внеплановых проверок производства и оборота спиртсодержащей продукции в Москве возбуждено 10 дел, в том числе в отношении производителя биологически активных добавок к пище, сообщает управление Роспотребнадзора по Московской области.
Кроме того, отмечается, что в ходе проверок 59 объектов, осуществляющих оборот пищевой продукции, в пяти были выявлены нарушения действующих требований; всего было проинспектировано 3894 литра продукции, в том числе 8,1 литра биологически активных добавок к пище; 1,7 литра пищевых добавок. Для лабораторных исследований безопасности отобрано девять проб виноматериалов и пищевой спиртосодержащей продукции, две пробы настойки, четыре пробы алкогольной продукции.
Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. На 30 декабря от отравлений метиловым спиртом в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. В стационарах находится восемь человек. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело, ведется расследование.