Стала известна причина убийства журналиста Кокурхоева в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 2 янв – РИА Новости. Причиной убийства известного в Ингушетии телеведущего и журналиста Амерхана Кокурхоева стала бытовая ссора полугодовой давности; убийца объявлен в розыск, родным предложено склонить его к явке с повинной, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Днем 1 января в Сунженскую райбольницу с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки был доставлен 27-летний Кокурхоев, который скончался, не приходя в сознание. Погибший работал пресс-секретарем администрации Сунженского района и вел спортивные телепередачи на телеканале "Ингушетия". Ранение потерпевшему было нанесено в станице Нестеровской в бытовом конфликте. Следователи установили личность подозреваемого – это сосед убитого журналиста. По факту ЧП возбуждено дело по статье "убийство", санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Фото опубликовано Юнус-Бек Евкуров (@junusbek_evkurov) Янв 2 2017 в 8:52 PST

По его словам, семья убийцы Кокурхоева известна своей скандальностью. "Мною дано поручение выяснить, поступали ли на них жалобы и каким образом реагировали участковый, другие должностные лица на эту конфликтную ситуацию", — отметил глава Ингушетии.

Он подчеркнул, что погибший был "замечательным парнем, которого уважали, любили многие, кто знал его лично или по работе спортивного комментатора и пресс-секретаря главы администрации Сунженского района".

Евкуров выразил искренние соболезнования родным и близким Кокурхоева.