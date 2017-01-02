В Подмосковье на хоккейной площадке нашли мертвого младенца

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства гибели новорожденного ребенка в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Московской области.

Труп новорожденной девочки был обнаружен в поселке Новый. Ее родители пока не найдены, проводится доследственная проверка.

По информации телеканала РЕН ТВ, младенца нашли дети на хоккейной площадке. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка.