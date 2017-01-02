На алтайской трассе спасатели вытащили из "снежного плена" пять машин

БАРНАУЛ, 2 янв – РИА Новости. Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю в понедельник спасли из снежного плена девять человек на пяти машинах, которые попали в снежный затор в Краснощековском районе, сообщает ведомство.

В настоящий момент закрыты десять участков дорог в 13 районах Алтайского края. В регионе действует штормовое предупреждение. МЧС просит водителей не выезжать за пределы населенных пунктов.

"Сигнал бедствия поступил из Краснощековского района. На межпоселковой дороге застряло пять машин. На помощь людям выдвинулось несколько мощных тракторов, они "пробили" дорогу в глубоком снегу и вызволили автомобили. Машины вытащили с помощью мощных тракторов. Сейчас жизни и здоровью людей ничего не угрожает", — говорится в сообщении алтайских спасателей.