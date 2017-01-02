В Подмосковье семья из трех человек попала под электричку

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Семья из трех человек в Подмосковье попала под электричку, сообщили в московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте.

В районе станции Раменское Рязанского направления московской железной дороги родители с ребенком попытались перебежать железнодорожные пути перед близко идущим поездом. Мужчина погиб, ребенок с телесными повреждениями госпитализирован, его мать не пострадала.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.