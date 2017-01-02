На полицейского, задавившего женщину на переходе в Подмосковье, завели дело

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против сотрудника ГИБДД, который задавил женщину на пешеходном переходе в Московской области, сообщает ре

гиональное СК в понедельник.

Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила РИА Новости, что инспектор ГИБДД, накануне Нового года сбивший насмерть женщину в Подмосковье, уволен.

"В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в релизе.

Сейчас продолжаются следственные мероприятия, выясняются причины и обстоятельства случившегося, решается вопрос об аресте подозреваемого, добавили в СК,

По данным следствия, ДТП с участием полицейского произошло вечером 31 декабря в поселке Лотошино. Инспектор "совершил наезд на местную 69-летнюю жительницу, которая переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода". От полученных травм женщина скончалась на месте.