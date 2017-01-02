Уволен инспектор ГИБДД, сбивший женщину насмерть в Подмосковье

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сотрудник ГИБДД, сбивший насмерть женщину на переходе в Подмосковье, уволен из органов внутренних дел, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

Как пояснила Петрова, инцидент произошёл днём 31 декабря прошлого года. По её словам, сотрудник ГИБДД ехал на автомобиле во внеслужебное время в городе Лотошино и сбил женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась.

"Инспектор ОГИБДД ОМВД России по Лотошинскому району уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Бывший полицейский задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в отношении него принято процессуальное решение", — сказала Петрова.

Она отметила, что из органов внутренних дел также был уволен заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Лотошинскому району. По её словам, в отношении руководителей районного отдела главка назначена служебная проверка, по итогам которой они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.