В Ингушетии убит журналист Амерхан Кокурхоев

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства в Ингушетии журналиста Амерхана Кокурхоева. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Республике Ингушетия.

Кокуркоев получил колото-резаное ранение груди и скончался в больнице, не приходя в сознание. По предварительным данным, причиной убийства стал бытовой конфликт.

Следователи установили личность подозреваемого, ведется его розыск.

Как сообщает местное издание IngFootball.ru, Кокурхоев долгое время вел спортивные программы на телеканале "Ингушетия", а в последние месяцы работал в администрации Сунженского района республики.