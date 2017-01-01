СМИ назвали причину нападения на чемпиона мира по самбо Мирзаева

МОСКВА, 1 янв — Р-Спорт. Чемпион мира по боевому самбо и боец ММА Расул Мирзаев мог заступиться за ирландского бойца российского происхождения Артема Лобова в московском клубе, что и стало причиной нападения на него, сообщает Life.
Мирзаев подвергся нападению на улице Восточной в Москве, после чего был доставлен в больницу. Отмечается, что нападавшие произвели несколько выстрелов Мирзаеву в лицо. Позже было возбуждено уголовное дело. В 2012 году Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. По данным следствия, в ходе конфликта в середине августа 2011 года в центре Москвы у ночного клуба он ударил студента Ивана Агафонова, который после этого был госпитализирован и спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание. Случившееся накануне нападение не связано с прошлым инцидентом, утверждает издание.
РЕН ТВ публикует видео с расстрелянным Расулом Мирзаевымhttps://t.co/cvZIjayWj3#новости #Мирзаев pic.twitter.com/5bT0MvqNsl— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 1 января 2017 г.
По сообщению источника, близкие Мирзаева отрицают версию, согласно которой нападение явилось местью за инцидент с Агафоновым. Один из друзей Мирзаева сообщил, что российскому бойцу отомстили уроженцы Дагестана, после того как Мирзаев в одном из клубов Москвы заступился за бойца Артема Лобова, который тренируется в Ирландии с чемпионом UFC Конором Макгрегором.