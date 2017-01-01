СМИ назвали причину нападения на чемпиона мира по самбо Мирзаева

МОСКВА, 1 янв — Р-Спорт. Чемпион мира по боевому самбо и боец ММА Расул Мирзаев мог заступиться за ирландского бойца российского происхождения Артема Лобова в московском клубе, что и стало причиной нападения на него, сообщает Life.

Мирзаев подвергся нападению на улице Восточной в Москве, после чего был доставлен в больницу. Отмечается, что нападавшие произвели несколько выстрелов Мирзаеву в лицо. Позже было возбуждено уголовное дело. В 2012 году Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. По данным следствия, в ходе конфликта в середине августа 2011 года в центре Москвы у ночного клуба он ударил студента Ивана Агафонова, который после этого был госпитализирован и спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание. Случившееся накануне нападение не связано с прошлым инцидентом, утверждает издание.

​​По сообщению источника, близкие Мирзаева отрицают версию, согласно которой нападение явилось местью за инцидент с Агафоновым. Один из друзей Мирзаева сообщил, что российскому бойцу отомстили уроженцы Дагестана, после того как Мирзаев в одном из клубов Москвы заступился за бойца Артема Лобова, который тренируется в Ирландии с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

"В клубе к Мирзаеву и Лобову подошла компания уроженцев Дагестана. Разговорившись, между Лобовым и ними завязался спор из-за возможного боя между ирландцем Конором Макгрегором и дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым. По мнению ребят из Дагестана, Конор просто побоялся выйти на ринг против Хабиба. Лобов, тренировавшийся в одном клубе с Макгрегором, с ними не согласился. Парням это, конечно, не понравилось, и они начали оскорблять Артёма. Тут в разгорающийся конфликт вступил Мирзаев. Слово за слово завязалась драка, но тут быстро подоспела охрана клуба. Я думаю, что теперь они решили закончить начатое и подкараулили Расула у него дома", — сказал друг Мирзаева изданию.