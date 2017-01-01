СК возбудил дело после нападения на чемпиона мира по боевому самбо Мирзаева

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Столичные следователи возбудили дело после нападения троих неизвестных на мужчину на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о чемпионе мира по боевому самбо 30-летнем Расуле Мирзаеве, в которого стреляли из травматического пистолета в ночь на 31 декабря на юге Москвы. Как сообщал собеседник агентства, полиция разыскивает трех нападавших, по факту была начата проверка.

"По версии следствия, ночью 31 декабря 2016 года в квартиру одного из жилых домов по улице Восточная в городе Москве проникли трое неустановленных лиц, где подвергли избиению 30-летнего мужчину, используя в качестве орудия преступления, предположительно, травматический пистолет. После нападения неизвестные скрылись. В результате потерпевший был госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает", — говорится в сообщении СК.

Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц с применением оружия" и "нарушение неприкосновенности жилища". Следователи принимают меры по задержанию причастных к совершению преступлений.

В 2012 году Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. По данным следствия, в ходе конфликта в середине августа 2011 года в центре Москвы у ночного клуба он ударил студента Ивана Агафонова, который после этого был госпитализирован и спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание. Впоследствии Мирзаев вернулся в спорт, в том числе участвуя в турнирах по смешанным единоборствам (ММА).