Управление СК в Магадане обесточено после пожара

МАГАДАН, 1 янв — РИА Новости, Людмила Щербакова. Кабинеты управления Следственного комитета России по Магаданской области залиты водой после тушения пожара, здание обесточено, сообщил РИА Новости в воскресенье официальный представитель ведомства.

Пожар в здании СУ СК РФ по Магаданской области произошел в новогоднюю ночь, горела крыша. Наряды пожарных тушили огонь несколько часов, возгорание удалось ликвидировать только к четырём часам утра. Пострадавших нет.

"К счастью, во время пожара наши помещения не пострадали. Но при тушении здание заливали водой, и сейчас все обесточено. Мы ждем, когда все высохнет, в том числе и проводка. Но ущерба как такового не нанесено", — пояснил собеседник агентства.

Пожарные дознаватели сейчас выясняют причины возгорания, рассматривается версия неосторожного обращения с огнем: наверху здания СК располагается общежитие.