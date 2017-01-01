Российские суды начнут принимать иски и документы через интернет

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские суды с 1 января 2017 года начнут принимать иски и процессуальные документы через интернет, но для реализации этой возможности участники процессов должны иметь специальную электронную подпись, сообщили РИА Новости в судебном департаменте при Верховном суде РФ.

"Запускается в промышленную эксплуатацию сервис подачи в федеральные суды общей юрисдикции исков и других процессуальных документов и получения из судов юридически значимых решений через сеть интернет. Такая возможность реализована на сайтах всех федеральных судов общей юрисдикции на портале ГАС "Правосудие" (www.sudrf.ru)", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пользователи портала должны создать личные кабинеты, через которые теперь предоставлена возможность направлять в суды иски, заявления, ходатайства и иные процессуальные документы в электронном виде и получать копии судебных актов, извещения, вызовы в суд и иные документы в виде электронных документов, подписанных судьей усиленной квалифицированной электронной подписью.

"Для авторизации и осуществления юридически значимого взаимодействия гражданину достаточно иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, выданную любым аккредитованным Минкомсвязи России удостоверяющим центром, либо подтверждённый аккаунт в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), который более двадцати миллионов граждан России уже получили на сайте госуслуг", — добавил представитель департамента.

По его словам, на данный момент возможность электронного оборота документов не доступна для мировых судов, но в ближайшее время планируется охватить и эту ветвь.

"В качестве ближайших перспектив развития сервиса рассматривается возможность его расширения для юридически значимого взаимодействия с мировыми судьями, а также вывод сервиса непосредственно на портал государственных услуг", — сказал он.

В департаменте также отметили, что для электронной оплаты пошлин в суд граждане могут воспользоваться запущенным в декабре 2016 года сервисом оплаты, реализованным совместно со Сбербанком России.