Суд арестовал обвиняемых в нападении на бойцов Росгвардии

Главное за 31 декабря 2016 года (13)

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Щербинский суд столицы в субботу арестовал обвиняемых в нападении на бойцов Росгвардии в новой Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

"Суд постановил избрать в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала пресс-секретарь.

Согласно поступившим в суд материалам, всем четырем фигурантам уже предъявлены обвинения. "Срок ареста обвиняемых установлен до 28 февраля 2017 года", — добавила пресс-секретарь.

По данным Следственного комитета РФ, фигуранты дела дали признательные показания.

Ранее пресс-служба московского главка МВД сообщала, что на территории новой Москвы сотрудники Росгвардии остановились для проверки документов. По сотрудникам был открыт огонь из неустановленного оружия. В результате один сотрудник Росгвардии погиб, второй, по предварительным данным, ранен.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила РИА Новости, что сотрудники полиции задержали восемь подозреваемых в нападении.