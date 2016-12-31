Суд арестовал обвиняемых в нападении на бойцов Росгвардии

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Щербинский суд столицы в субботу арестовал обвиняемых в нападении на бойцов Росгвардии в новой Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.
"Суд постановил избрать в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала пресс-секретарь.
Согласно поступившим в суд материалам, всем четырем фигурантам уже предъявлены обвинения. "Срок ареста обвиняемых установлен до 28 февраля 2017 года", — добавила пресс-секретарь.
По данным Следственного комитета РФ, фигуранты дела дали признательные показания.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила РИА Новости, что сотрудники полиции задержали восемь подозреваемых в нападении.